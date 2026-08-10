Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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10.08.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 333,67 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 333,67 USD. Bei 340,40 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,19 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 402'561 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 340,40 USD. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.05.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -1,29 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 25.08.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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