Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 333,91 USD. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 340,40 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,19 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 227'547 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 340,40 USD. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 1,94 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 64,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.05.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.39 Mrd. USD – ein Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Snowflake am 02.09.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 25.08.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick