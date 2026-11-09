Snowflake Aktie News: Snowflake springt am Abend an

Um 20:26 Uhr stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 8,1 Prozent auf 291,43 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 294,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 278,32 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268'441 Stück gehandelt.

Am 04.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 384,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 31,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 146,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,89 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Snowflake.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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