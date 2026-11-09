Snowflake Aktie News: Snowflake bricht am Nachmittag nach oben aus

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 7,8 Prozent auf 290,56 USD zu. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 291,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 278,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 131'902 Snowflake-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,26 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 32,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,29 Prozent.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 01.12.2027.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,22 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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