Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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09.10.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend stark gefragt
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 365,57 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 6,5 Prozent auf 365,57 USD. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 366,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,30 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 477'584 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,26 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. Gewinne von 5,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,89 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1.55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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