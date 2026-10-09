Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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09.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 355,30 USD.
Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 16:28 Uhr 3,5 Prozent. Die Snowflake-Aktie zog in der Spitze bis auf 356,65 USD an. Mit einem Wert von 345,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229'522 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 200,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Snowflake am 09.10.2026
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