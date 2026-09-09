Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 332,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 331,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,72 USD. Zuletzt wurden via New York 500'670 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 15,53 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent auf 1.55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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