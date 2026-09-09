Snowflake Aktie News: Snowflake gibt am Nachmittag nach

Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 334,07 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 331,50 USD. Bei 335,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211'525 Snowflake-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 15,02 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,59 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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