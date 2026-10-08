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08.10.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 339,72 USD.

Snowflake
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Das Papier von Snowflake konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 339,72 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 343,81 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 332,11 USD. Zuletzt wurden via New York 258'028 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Abschläge von 65,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Snowflake gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Snowflake am 08.10.2026

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