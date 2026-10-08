Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 339,11 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 342,50 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 332,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53'848 Snowflake-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 11,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 65,11 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.55 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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