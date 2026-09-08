Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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08.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Abend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 20:26 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 338,70 USD zu. Bei 341,00 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 333,00 USD. Zuletzt wurden via New York 373'743 Snowflake-Aktien umgesetzt.
Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 384,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,45 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,07 Prozent.
Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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