Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag höher

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 338,13 USD zu. Bei 341,00 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 333,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 157'126 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 12,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,01 Prozent.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,21 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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