Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 336,26 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 341,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 332,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 333,42 USD. Zuletzt wurden via New York 240'444 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 64,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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