Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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07.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake behauptet sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Snowflake hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Snowflake-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 336,15 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Snowflake-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 336,15 USD. Bei 339,39 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Snowflake-Aktie bis auf 332,48 USD. Bei 333,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 103'810 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 14,31 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 02.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet.
In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Snowflake am 07.10.2026
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