Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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07.08.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 325,97 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 325,97 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 331,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 325,00 USD. Zuletzt wechselten 431'701 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (331,29 USD) erklomm das Papier am 07.08.2026. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 175,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 02.09.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 25.08.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,93 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Snowflake am 07.08.2026
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