Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 326,59 USD zu. Die Snowflake-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 331,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 325,00 USD. Bisher wurden heute 183'488 Snowflake-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 331,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,44 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,78 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 27.05.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -1,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.04 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Snowflake am 02.09.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 25.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,93 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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