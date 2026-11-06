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06.11.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 276,73 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,7 Prozent auf 276,73 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 280,34 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 280,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 359'364 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,86 Prozent. Bei 118,30 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 57,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,89 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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