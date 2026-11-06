Snowflake Aktie News: Snowflake verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Im New York-Handel kam die Snowflake-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 269,54 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 280,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 268,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,00 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146'526 Stück gehandelt.

Bei 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 29,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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