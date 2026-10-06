Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Dienstagabend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 340,54 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 348,89 USD. Mit einem Wert von 339,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304'721 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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