Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 342,39 USD zu. Bei 348,89 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 339,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 171'772 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 384,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 189,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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