Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Abend auf rotes Terrain

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 339,74 USD. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 337,88 USD ein. Bei 342,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 192'184 Snowflake-Aktien.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,10 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 65,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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