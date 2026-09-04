Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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04.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 341,84 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 341,84 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 341,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 354,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 909'482 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Bei 384,26 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 11,04 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 65,39 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 02.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.55 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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