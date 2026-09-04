Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Snowflake-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 346,50 USD. Im Tief verlor die Snowflake-Aktie bis auf 345,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 354,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 474'597 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 384,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 10,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Abschläge von 65,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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