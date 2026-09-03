Snowflake Aktie News: Snowflake haussiert am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 20,4 Prozent auf 368,33 USD zu. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 384,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 380,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'081'799 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,26 USD) erklomm das Papier am 03.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit einem Kursverlust von 67,88 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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