Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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03.09.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag im Bullenmodus
Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 23,2 Prozent auf 376,77 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 23,2 Prozent auf 376,77 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 384,26 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 380,00 USD. Bisher wurden via New York 1'291'908 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 384,26 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,99 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.
Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.05.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.39 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 USD je Snowflake-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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