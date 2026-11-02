Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’803 -0.1%  SPI 20’868 0.1%  Dow 51’986 0.4%  DAX 25’981 0.6%  Euro 0.9156 -1.1%  EStoxx50 6’176 0.7%  Gold 3’946 1.8%  Bitcoin 62’816 -2.6%  Dollar 0.8179 -0.6%  Öl 104.0 -11.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171Cembra Money Bank22517316
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie: Forschungskooperation mit BioArctic beendet
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Darum gibt der Euro zum Franken weiter nach
Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck
Tesla-Aktie: BofA sieht Chancen in SpaceX-Fusion - China als Risikofaktor
Suche...
ETF Sparplan

Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend mit Abschlägen

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 295,70 USD.

Snowflake
245.97 CHF -4.34%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 295,70 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 295,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 537'386 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,95 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,22 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler

Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu

Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Snowflake

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Snowflake

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS KI frisst Strom: Diese 4 ETFs setzen auf den nächsten Megatrend!
16:54 Die Ökonomie der Einsamkeit
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Snowflake 245.97 -4.34% Snowflake

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Arbonia-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung für 2026
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.