Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 295,70 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 295,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 537'386 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,95 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,22 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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