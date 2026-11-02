Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag in Rot

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 300,83 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snowflake-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 297,54 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 306,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 215'786 Snowflake-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,68 Prozent.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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