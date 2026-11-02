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02.11.2026 16:29:00

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag in Rot

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 300,83 USD.

Snowflake
245.97 CHF -4.34%
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Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 300,83 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snowflake-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 297,54 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 306,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 215'786 Snowflake-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,68 Prozent.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’325.33 8.76 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’253.37 8.92 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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