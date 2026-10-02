Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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02.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 340,49 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 340,49 USD. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 333,37 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 344,00 USD. Zuletzt wurden via New York 175'800 Snowflake-Aktien umgesetzt.
Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 384,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 11,39 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Snowflake am 02.10.2026
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