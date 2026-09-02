Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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02.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 307,42 USD ab.
Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,9 Prozent auf 307,42 USD ab. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 304,17 USD. Bei 310,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 631'936 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,60 USD) erklomm das Papier am 13.08.2026. Mit einem Zuwachs von 11,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 61,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 27.05.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,89 USD im Vorjahresquartal verkündet. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 1,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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