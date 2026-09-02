Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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02.09.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 313,33 USD abwärts.
Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 313,33 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 308,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 310,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157'196 Snowflake-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 341,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 9,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Mit einem Kursverlust von 62,24 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.05.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,89 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 USD je Snowflake-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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