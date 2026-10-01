Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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01.10.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Donnerstagabend Verluste
Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 338,03 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 338,03 USD. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 336,52 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 341,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 272'546 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 185,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.55 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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