Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagabend mit Kursverlusten

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 320,15 USD. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 318,58 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 325,57 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 303'143 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,60 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 170,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 27.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,93 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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