Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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01.09.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake fällt am Dienstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 323,49 USD abwärts.
Die Snowflake-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 323,49 USD. Bei 320,17 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 325,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 135'767 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2026 auf bis zu 341,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Mit einem Kursverlust von 63,43 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Snowflake am 02.09.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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