|
04.09.2026 06:37:00
Snowflake A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Snowflake A lud am 02.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26.50 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake A -35.600 ARS je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 2’236.13 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake A 1’374.11 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen gewinnen
Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.