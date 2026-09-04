Snowflake A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Snowflake A lud am 02.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26.50 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake A -35.600 ARS je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2’236.13 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake A 1’374.11 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch