SNL Bearings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SNL Bearings hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.56 INR gegenüber 8.11 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.67 Prozent auf 160.5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch