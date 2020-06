SNC-Lavalin signe une entente de modification pour un contrat de gestion des déchets de 254 M$ avec le DOE

MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - Isotek Systems LLC (Isotek), une entreprise de SNC-Lavalin (TSX: SNC), et le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) ont signé une modification au contrat visant à réaliser des activités de traitement concernant l'élimination de l'uranium 233 jusqu'en 2024 dans le cadre du projet d'élimination de l'uranium 233 en cours au laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL), au Tennessee. Cette modification au contrat s'aligne parfaitement avec la nouvelle stratégie de la Société visant à renforcer la croissance et à aller de l'avant avec les services d'ingénierie.

Depuis 2003, le DOE a confié à Isotek, une filiale en propriété exclusive d'Atkins Nuclear Secured, le mandat de superviser de façon sécuritaire les stocks d'uranium 233 et de préparer son élimination du bâtiment 3019 du laboratoire national d'Oak Ridge, la plus ancienne centrale nucléaire toujours en exploitation au pays. Cette modification du contrat prolonge le partenariat et autorise le financement de l'ordre de 254 millions de dollars visant à poursuivre la mission d'Isotek qui consiste à éliminer en toute sécurité plus de 80 % des stocks restants d'uranium 233. À ce jour, environ la moitié des stocks a été retirée du bâtiment 3019 et directement éliminée.

« Cette modification au contrat témoigne de la confiance du DOE à l'égard d'Isotek dans la réalisation de cette mission très importante, » a déclaré Jim Bolon, président d'Isotek.

« Nous sommes honorés et impatients de poursuivre ce travail, » a déclaré Sandy Taylor, président du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin. « Le partenariat fructueux que nous avons tissé avec le DOE pour accélérer ce travail essentiel est une réalisation dont notre entreprise est fière. »

Depuis octobre 2019, Isotek traite des silos d'uranium 233 dans le bâtiment 2026 et expédie les matières traitées aux fins d'élimination permanente, en toute sécurité. Pendant le traitement de l'U233, Isotek extrait l'isotope du thorium 229 (Th-229) Cet isotope artificiel rare est utilisé pour appuyer la recherche sur le traitement du cancer.

À propos d'Isotek

Isotek Systems, LLC est un entrepreneur mandaté du DOE, sous l'égide d'Atkins Nuclear Secured. Depuis 2003, Isotek est responsable de la supervision sécuritaire des stocks d'uranium 233 au laboratoire national d'Oak Ridge, au Tennessee, et du traitement en vue de leur élimination. À ce jour, les employés ont transféré et traité environ la moitié de ces stocks. Les stocks résiduels doivent être traités et dilués avant leur élimination, une tâche entamée en octobre 2019.

À propos d'Atkins Nuclear Secured

Atkins Nuclear Secured, une filiale de WS Atkins, est un fournisseur de premier plan de services nucléaires spécialisés, axés sur la technologie et certifiés niveau Q pour les clients gouvernementaux. SNC-Lavalin a acquis WS Atkins le 3 juillet 2017. www.atkinsglobal.com

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion.www.snclavalin.com

