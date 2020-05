SNC-Lavalin annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 16 mars 2020 ont été élus administrateurs de Groupe SNC-Lavalin inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a été tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 7 mai 2020 par webdiffusion audio en direct, sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des onze (11) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe SNC-Lavalin inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Candidat Votes pour % Pour Abstentions % d'abstentions Gary C. Baughman 130 682 181 99,76% 319 274 0,24% Mary-Ann Bell 130 688 094 99,76% 313 361 0,24% Christie J.B. Clark 130 788 321 99,84% 213 134 0,16% Isabelle Courville 130 559 203 99,66% 442 252 0,34% Ian L. Edwards 130 871 075 99,90% 130 380 0,10% Kevin G. Lynch 118 105 276 90,16% 12 896 179 9,84% Steven L. Newman 130 467 617 99,59% 53 838 0,41% Michael B. Pedersen 130 653 470 99,73% 347 985 0,27% Jean Raby 130 137 164 99,34% 864 291 0,66% Zin Smati 130 451 813 99,58% 549 642 0,42% Benita M. Warmbold 130 586 610 99,68% 414 845 0,32%

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 7 mai 2020 seront publiés sous peu sur notre site Web (www.snclavalin.com) sous l'onglet « investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous la dénomination sociale de Groupe SNC-Lavalin inc.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion.www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin