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Regulierung 12.08.2026 16:56:00

SNB und Finma begrüssen Vorschläge zur TBTF-Regulierung - UBS hält Regeln für zu streng

SNB und Finma begrüssen Vorschläge zur TBTF-Regulierung - UBS hält Regeln für zu streng

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht Finma begrüssen die neuen Vorschläge des Bundesrats zur Too-big-to-fail-Regulierung (TBTF).

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Die beiden Institutionen hatten sich bereits in der Vergangenheit stets für eine Verschärfung der Grossbanken-Regulierung ausgesprochen.

Die vorgesehenen Massnahmen seien entscheidend, um regulatorische Schwachstellen zu beheben, welche die Krise der Credit Suisse aufgezeigt habe, schreibt die Schweizerische Nationalbank (SNB) in einem Communiqué vom Mittwoch. Und: "Sie sind ein wichtiger Schritt, um die Stabilität des Schweizer Finanzsystems weiter zu stärken." Die Nationalbank erwähnt dabei insbesondere die neuen Vorschläge zur Liquiditätsverordnung.

Ähnlich klingt es bei der Finma: "Die Massnahmen sind zentral zur Stärkung der Bankenstabilität und des Ansehens des Schweizer Finanzplatzes", so die Mitteilung der Aufsichtsbehörde. Insbesondere befürwortet die Finma die Einführung "mehrerer präventiv und disziplinierend wirkender Instrumente".

Dazu gehörten beispielsweise die Befugnis, dass sie aktiver über abgeschlossene Enforcementverfahren kommunizieren kann sowie die Befugnis, Bussen an fehlbare Institute auszusprechen. "Sie werden entscheidend dazu beitragen, präventiv die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass Krisen- und Abwicklungsfälle auf dem Bankenplatz Schweiz auftreten", heisst es weiter.

Die Finma warnt ausserdem vor einer Verwässerung im politischen Prozess: "Es ist wichtig, dass die nun vorgeschlagenen Massnahmen als Gesamtpaket umgesetzt werden, um eine möglichst optimale Wirkung zu erzielen und damit eine entscheidende Stärkung der Resilienz des Finanzplatzes Schweiz erreicht werden kann."

UBS erachtet Schweizer Bankenregulierung bereits heute als streng

Die UBS will die am Mittwoch vom Bundesrat im Rahmen der "Too-Big-To-Fail"-Regulierung veröffentlichten Vorschläge analysieren. "UBS unterstützt eine weitere Stärkung der Schweizer Bankenregulierung, die bereits heute zu den strengsten weltweit gehört", teilte die Grossbank am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.

Die Grossbank werde am Vernehmlassungsverfahren teilnehmen, heisst es in der Stellungnahme weiter. "Anpassungen sollten gezielt, international abgestimmt und verhältnismässig sein und den Unterschieden betreffend Grösse und Komplexität der in der Schweiz tätigen Banken Rechnung tragen", hält die Bank gleichzeitig fest.

Alternativen zu Eigenmittel

Erfreut zeigt sich die Grossbank derweil über die am Vortag bekanntgewordenen weiteren Beratungen der Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) zur der vom Bundesrat dem Parlament bereits früher vorgelegten Verschärfung der Eigenmittelregeln. "UBS begrüsst, dass die WAK-S Alternativen zum extremen Vorschlag des Bundesrats bezüglich der Kapitalunterlegung von ausländischen Beteiligungen prüft."

Die UBS unterstütze Optionen zur Weiterentwicklung der Stabilisierungspläne von Banken und befürworte eine Stärkung von AT1-Instrumenten, wenn diese mit internationalen Standards konsistent seien, so die Grossbank weiter.

rw/tp

Bern (awp)

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