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Starke Aktienmärkte 31.07.2026 08:59:00

SNB schreibt Milliardengewinn im ersten Halbjahr - Aktie im Fokus

SNB schreibt Milliardengewinn im ersten Halbjahr - Aktie im Fokus

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den vergangenen Monaten von den boomenden Aktienmärkten aber auch von der Abschwächung des Frankens profitiert.

Schweizerische Nationalbank
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Nach einem kleinen Verlust im Startquartal resultiert für das erste Halbjahr nun ein Milliardengewinn.

Insgesamt schrieb die SNB im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn von 25,2 Milliarden Franken, wie sie am Freitag mitteilte. Erwirtschaftet wurde der Überschuss vollständig in der Periode von April bis Juni 2026, wo insgesamt ein Gewinn von 25,7 Milliarden Franken resultierte, nachdem die SNB für die Zeit von Januar bis März noch einen Verlust von 0,5 Milliarden ausgewiesen hatte.

Aktienbestand fast 23 Milliarden im Plus

Die hohen Kursgewinne auf den Aktienpositionen zeigten sich in den Fremdwährungspositionen, wo die Nationalbank für das gesamte erste Halbjahr einen Gewinn von insgesamt 31,7 Milliarden Franken verbuchte. Die Abwertung des Frankens insbesondere gegenüber dem Dollar schlug dabei mit 2,5 Milliarden Franken positiv zu Buche.

Auf ihren Aktienpositionen alleine erzielte die SNB in der ersten Jahreshälfte einen Kursgewinn von 22,9 Milliarden Franken. Bei den Zinspapiere und -instrumente resultierte allerdings ein Kursverlust von 1,7 Milliarden. Die Zins- und Dividendenerträge trugen netto 8 Milliarden Franken zum Ergebnis bei.

Goldpreis gesunken

Belastet wurde das Ergebnis dagegen von einem Bewertungsverlust auf dem Goldbestand der SNB in der Höhe von 6,4 Milliarden Franken. Der Grund war ein rückläufiger Goldpreis. Dieser hat im Jahresverlauf nachgegeben: Per Ende Juni kostete ein Kilo Gold noch 104'812 Franken und damit rund 5,5 Prozent weniger als noch Ende 2025.

Auf den Frankenpositionen verzeichnete die SNB einen Gewinn von insgesamt 0,1 Milliarden Franken. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Verzinsung der Sichtguthaben auf Girokonten sowie aus Operationen zur Abschöpfung von Liquidität.

Keine Rückschlüsse

Die SNB betont in ihrer Mitteilung wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Halbjahresresutat auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

Im Jahr 2025 hatte die SNB einen Jahresgewinn von 26,1 Milliarden Franken erzielt, nachdem sie per Mitte Jahr noch tief in die roten Zahlen (-15,3 Milliarden) gerutscht war. Bund und Kantone profitierten vom Gewinn 2025 über eine Ausschüttung von 4 Milliarden Franken.

tp/to

Bern (awp)

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
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