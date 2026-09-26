Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.09.2026 13:36:36
SNB-Präsident lehnt zusätzliche Klima-Instrumente für Nationalbank ab
Zürich (awp) - SNB-Präsident Martin Schlegel lehnt zusätzliche Instrumente für die Nationalbank zur Bekämpfung des Klimawandels ab. "Die Nationalbank hat nicht die richtigen Instrumente", sagte er in der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Wirksame Instrumente lägen richtigerweise in der Hand der Politik. Der SNB zusätzliche Aufgaben in diesem Bereich zu übertragen, lehne er "klar" ab.
Die Nationalbank müsse ihren Fokus auf die Preisstabilität unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung legen, sagte Schlegel. Darauf seien ihre Instrumente wie Leitzins und Devisenmarktinterventionen zugeschnitten.
Gleichzeitig bezeichnete Schlegel den Klimawandel als "eine der grössten Herausforderungen für die gesamte Menschheit in den nächsten Jahrzehnten". Die SNB untersuche dessen Folgen für ihre Aufgaben genau. Der jüngste Anstieg der Inflation sei allerdings "fast ausschliesslich auf Erdölprodukte zurückzuführen".
Dürren könnten zwar beispielsweise Ernten schmälern und Nahrungsmittel verteuern. Solche vorübergehenden Angebotsschocks könne eine Zentralbank jedoch kaum bekämpfen. Verändere der Klimawandel längerfristig die Wirtschaftsstruktur, könne die Geldpolitik aber auf die Folgen reagieren.
Auch für die Finanzstabilität und die eigenen Anlagen sieht Schlegel Klimarisiken. Diese würden sich allerdings über deutlich längere Zeiträume als traditionelle Risiken materialisieren. Kurzfristig überwögen bei den SNB-Anlagen etwa Wechselkurs- und Zinsrisiken.
Eine gezielte klimafreundliche Steuerung des Portfolios hält Schlegel für wenig wirksam. Es sei "nicht plausibel", dass die SNB als kleiner Investor auf den globalen Kapitalmärkten durch den Verkauf einzelner Aktien Einfluss auf den Klimawandel nehmen könne.
to/
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank
Analysen zu Schweizerische Nationalbank
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.