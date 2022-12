SNB.Aktie: SNB schlägt Angelo Ranaldo zur Wahl in den Bankrat vor

Der Bankrat habe an seiner am (heutigen) Freitag durchgeführten Sitzung beschlossen, ihn der kommenden Generalversammlung vom 28. April für diesen Posten zur Wahl vorzuschlagen, teilte die SNB mit.

Ranaldo ist den Angaben zufolge Professor für Finanzen und Systemisches Risiko an der Universität St. Gallen. Er soll auf diesem Posten den zurücktretenden Cédric Tille für den Rest der Amtsdauer von 2020 bis 2024 ablösen, heisst es. Tille werde aus Gründen der gesetzlichen Amtszeitbeschränkung per Ende April 2023 aus dem Gremium ausscheiden. Er war 2011 in den Bankrat gewählt worden.

tv/tp

Bern (awp)