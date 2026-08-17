Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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17.08.2026 14:29:00
SNB-Aktie im Plus: Studienzentrum Gerzensee erhält neuen Leiter
Das Studienzentrum Gerzensee der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erhält einen neuen Leiter.
Mit Ulrich Bindseil habe man einen "renommierten Akademiker und ausgewiesenen Zentralbankexperten" als Direktor des Studienzentrums gewonnen, teilte die SNB am Montag mit. Demnach trat er nach seinem Promotionsstudium an der Universität Saarbrücken in die Europäische Zentralbank (EZB) ein und hatte dort umfangreiche Führungs- und Strategieverantwortung in den Bereichen Geldpolitik, Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr inne. Er ist ausserdem Honorarprofessor am Lehrstuhl für Makroökonomie an der Technischen Universität Berlin.
Der abtretende Martin Brown wird per Oktober 2026 die Leitung des Bereichs Volkswirtschaft bei der SNB übernehmen. Bei seinem Abgang wird er Gerzensee knapp fünf Jahre geleitet haben. Er habe in dieser Zeit massgeblich dazu beigetragen, das Studienzentrum als Ausbildungsstätte, Forschungsinstitut und Begegnungszentrum weiterzuentwickeln, so die SNB.
Das als Stiftung geführte Studienzentrum Gerzensee der SNB wurde 1984 gegründet. Seit 1986 finden im dazugehörigen Neuen Schloss Gerzensee Aus- und Weiterbildungskurse für Zentralbankpersonal und Wissenschaftler statt. Die "Kaderschmiede für Zentralbanker" wurde bis 2009 von Ernst Baltensperger und anschliessend bis 2021 von Dirk Niepelt geleitet.
Die SNB-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 1,29 Prozent höher bei 3.140,00 Franken.
sta/uh/to
Zürich (awp)
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