Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

Ab Anfang 2027 19.02.2026 10:32:00

SNB-Aktie gefragt: Nationalbank definiert Rahmen für Erweiterte Liquiditätsfazilität

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Rahmenbedingungen für die angekündigte Erweiterte Liquiditätsfazilität (ELF) zur Unterstützung von Banken mit Sitz in der Schweiz weiter konkretisiert.

Schweizerische Nationalbank
3437.25 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen
Die Liquiditätshilfen sollen ab Anfang 2027 offiziell verfügbar sein.

Für die ELF hat die Schweizerische Nationalbank einen standardisierten und skalierbaren Prozess definiert, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Bis Mitte 2026 soll der Prozess zusammen mit Pilotbanken sowie mit den Systemen SIX Terravis und SIX SIS getestet werden. Umfassende Informationen zur ELF stellt die SNB auf ihrer Webseite bereit.

Die Erweiterte Liquiditätsfazilität ist ein Instrument der SNB zur Liquiditätsunterstützung von Banken mit Sitz in der Schweiz. Sie soll die Stabilität des Schweizer Bankensystems sichern, indem sie Banken im Bedarfsfall schnell Liquidität gegen hypothekarische Sicherheiten oder Wertschriften bereitstellt.

Die SNB-Aktie kann im Schweizer Handel um 0,87 Prozent zulegen und notiert zwischenzeitlich bei 3'480,00 CHF.

ra/hr

Zürich (awp)

