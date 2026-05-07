Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’258 -0.2%  SPI 18’801 -0.1%  Dow 49’934 0.1%  DAX 24’853 -0.3%  Euro 0.9148 0.0%  EStoxx50 6’021 -0.1%  Gold 4’742 1.1%  Bitcoin 62’727 -1.1%  Dollar 0.7769 -0.2%  Öl 97.3 -4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526ABB1222171Swiss Re12688156Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Airbnb veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kratos Defense-Aktie: Der Rüstungs-Liebling in Cathie Woods Depot
SoftBank-Aktie mit Kursexplosion: Tech-Rally in Japan dank KI-Boom
Buy für QIAGEN-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Rally bei Datacloud-Gigant: Datadog-Aktie springt nach starkem Quartal hoch
Suche...
Plus500 Depot

Snap Aktie 35612177 / US83304A1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsbilanz 07.05.2026 15:38:00

Snap reduziert Verluste deutlich und steigert Umsatz - Aktie fällt dennoch

Snap reduziert Verluste deutlich und steigert Umsatz - Aktie fällt dennoch

Die Snapchat-Mutter Snap hat ihre Bilanzergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgestellt. So liefen die Geschäfte.

Snap
4.60 CHF -2.23%
Kaufen Verkaufen
Die Snapchat-Mutter Snap hat im ersten Quartal 2026 erneut rote Zahlen geschrieben. Das EPS belief sich auf 0,05 US-Dollar, nach -0,08 US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten mit anhaltenden Verlusten gerechnet und im Vorfeld ein EPS in Höhe von -0,068 US-Dollar prognostiziert.

Der Umsatz verbesserte sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 1,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten für den Quartalsumsatz hatten sich indes durchschnittlich auf 1,53 Milliarden US-Dollar belaufen und wurden somit erfüllt.

Die an der NYSE notierte Snap-Aktie verbucht im Handel dennoch einen Verlust von 2,70 Prozent auf 5,95 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Snap-Aktie klettert: Konzern plant massiven Stellenabbau
Meta, Google und Snapchat unter Beobachtung: Untersuchungen zu Suchtpotenzial
Snap-Aktie fällt trotzdem: Snapchat-Mutter kann in Q4 kleinen Gewinn verzeichnen

Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:17 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
13:23 UBS Logo UBS KeyInvest: Taiwan - Grosses Wachstum / Novartis - Kleiner Dämpfer
09:27 SG-Marktüberblick: Nahostkonflikt und Berichtssaison im Fokus
09:00 Hoffnung auf Kriegsende wächst
06.05.26 Luxussektor unter Druck: Warum LVMH, Kering und Moncler an Dynamik verlieren
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’817.81 19.53 SF7BJU
Short 14’090.74 13.84 SB5BKU
Short 14’609.67 8.98 SY9BBU
SMI-Kurs: 13’258.20 07.05.2026 15:34:44
Long 12’722.82 19.83 SRWB1U
Long 12’422.77 13.98 SMLB7U
Long 11’907.01 8.95 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Alcon-Aktie sackt dennoch ab: Wachstum und neues Milliarden-Rückkaufprogramm
Aktien von VW und Rivian fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär beim Tesla-Konkurrenten auf
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr
Apple-Aktie vor Mega-Deal? Strategiewechsel heizt Übernahmefantasie an
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: Über diese Dividende können sich SAP SE-Anleger freuen
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das "NVIDIA der Quantenwelt" werden
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag
Swiss Re-Aktie dennoch tiefrot: Rückversicherer fährt deutlich mehr Gewinn ein
Stadler-Rail-Aktie letztlich im Plus: Präsident Spuhler bestätigt an GV Jahresziele

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.