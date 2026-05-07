Snap Aktie 35612177 / US83304A1060
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07.05.2026 15:38:00
Snap reduziert Verluste deutlich und steigert Umsatz - Aktie fällt dennoch
Die Snapchat-Mutter Snap hat ihre Bilanzergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgestellt. So liefen die Geschäfte.
Der Umsatz verbesserte sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 1,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten für den Quartalsumsatz hatten sich indes durchschnittlich auf 1,53 Milliarden US-Dollar belaufen und wurden somit erfüllt.
Die an der NYSE notierte Snap-Aktie verbucht im Handel dennoch einen Verlust von 2,70 Prozent auf 5,95 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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