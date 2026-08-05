Snap präsentierte Quartalsergebnisse

Snap äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0.160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.60 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 18.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch