Snap präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Snap äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.060 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch