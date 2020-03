Snap Fitness offre des séances d'entraînement à domicile gratuites pour tous les mordus des salles de sport

En partenariat avec FitnessOnDemand™, le géant mondial de la gymnastique de forme fournira un accès gratuit pendant 90 jours à une plateforme d'entraînement virtuelle, qui comprend des exercices populaires de Sweat Factor, SH1FT, Daily Burn, et plus encore

CHANHASSEN, Minnesota, 18 mars 2020 /CNW/ - Snap Fitness, la première marque mondiale de remise en forme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec FitnessOnDemand™ pour offrir un accès mondial gratuit pendant 90 jours à la plateforme de remise en forme virtuelle chef de file du marché pour tous ceux qui cherchent à « rester en forme, rester en bonne santé et rester à la maison » dans un contexte d'inquiétude croissante concernant le coronavirus et d'efforts de distanciation sociale recommandée.

Avec la vidéothèque de gymnastique de forme la plus diversifiée du secteur, qui comprend des marques phares comme Sweat Factor de Mike Donvanik, Nora Tobin, SH1FT, Daily Burn et bien d'autres, les entraînements virtuels de FitnessOnDemand™ sont conçus pour optimiser l'espace et offrir une variété inégalée, créant une expérience de gymnastique de forme idéale pour n'importe quel environnement. Le grand public peut profiter d'un contenu personnalisé spécialement conçu pour faciliter les séances d'entraînement à domicile, le tout avec peu ou pas d'équipement et sans studio.

« Nous savons que l'exercice et le mouvement sont des facteurs qui contribuent au bien-être mental d'une personne et, en fin de compte, à une vie bien équilibrée, » explique Weldon Spangler, chef de la direction de Lift Brands, société mère de Snap Fitness et FitnessOnDemand™. « Alors que l'on demande aux gens de pratiquer la distanciation sociale et que les salles de sports et les entreprises ferment, pour beaucoup, s'entraîner à la maison n'est pas seulement une façon de rester en forme, mais aussi une façon de rester sain de corps et d'esprit. Nous voulons apporter notre aide là où nous le pouvons, en tant que membres responsables de nos communautés locales et entreprises citoyennes du monde entier. Il s'agit de faire en sorte que chacun soit en bonne santé et en sécurité alors que nous traversons ensemble cette tempête. »

Snap Fitness s'est engagé à fournir à ses membres des locaux sûrs et hygiéniques dans lesquels ils peuvent faire de l'exercice là où les autorités locales le permettent. Les équipes ont été informées des mesures à prendre, selon les directives du gouvernement, pour réduire le risque de propagation du virus. Pour plus de détails sur les précautions supplémentaires prises dans les salles de sport de Snap Fitness à travers le monde, consultez le site www.snapfitness.com/coronavirus/.

Vous trouverez des photos et plus d'informations dans l'ensemble numérique pour les médias ICI . Pour plus d'informations sur Snap Fitness ou sur FitnessOnDemand™ ou pour vous inscrire à l'offre gratuite de 90 jours (pas besoin d'être membre), rendez-vous sur snapfitness.com/freeapp.

À propos de Snap Fitness :

Snap Fitness est le concept de remise en forme le plus gratifiant au monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec plus de 850 salles aux États-Unis et plus de 1 800 salles ouvertes ou en cours de développement dans plus de 20 pays. Snap Fitness offre à ses membres la possibilité de voir des résultats concrets. Nous offrons les dernières technologies en matière de gymnastique de forme, diverses options d'entraînement, un entraînement personnel et la communauté de gymnastique de forme la plus solidaire du monde. Grande marque de gymnastique de forme depuis 2003, nous continuons à évoluer de manière durable en suivant les principales tendances en matière de gymnastique de forme afin de fournir des résultats pour chaque corps !

À propos de FitnessOnDemand™ :

FitnessOnDemand est un chef de file mondial dans la collecte, la conservation et la fourniture de contenu numérique de haute qualité sur la gymnastique de forme, provenant de certains des plus grands noms et experts mondiaux de la gymnastique de forme personnalisée. La société est le seul fournisseur de contenu omnicanal dans le secteur de la gymnastique de forme, ce qui signifie que les clients peuvent profiter du contenu de marque via une application mobile, un appareil connecté ou une installation dans un salle de sport ou une pièce. L'introduction de FLEX par FitnessOnDemand permet aux salles d'offrir à leurs membres la même bibliothèque homogène de contenu de gymnastique de forme et de bien-être partout dans les salles, à la maison ou en déplacement. Cela permet aux salles de sport de fidéliser leurs membres et d'établir une relation avec la marque au-delà des murs de la salle. FitnessOnDemand est un fournisseur de premier plan de gymnastique de forme numérique pour de nombreux secteurs, notamment les clubs de santé, les promoteurs immobiliers résidentiels et commerciaux haut de gamme et les grandes chaînes d'hôtels de luxe. Parmi les créateurs de contenu figurent Jillian Michaels, Sweat Factor, SH1FT, Zumba et Strong by Zumba et bien d'autres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1135113/Snap_Fitness_Logo.jpg

SOURCE Snap Fitness