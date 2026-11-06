Snap A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Snap A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49.84 ARS gegenüber -79.710 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2’583.41 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2’001.87 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch