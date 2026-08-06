Snap A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Snap A lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 138.88 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap A ein Ergebnis je Aktie von -183.800 ARS vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’252.86 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’544.95 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch