Snail A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Snail A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snail A ein EPS von -2.200 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Snail A 19.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch